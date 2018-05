Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in forța in Capitala, pentru a curața principalele bulevarde, iar urgența imediata este curațarea strazilor laterale.”Varful de ninsoare a fost intre 4 dimineața și ore 10.oo. Practic suntem dupa perioada de varf, dar…

- O ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre PMB pentru spitalul metropolitan Bucuresti-Ilfov urmeaza sa fie adoptata de Guvern, a anuntat marti primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Visul nostru de a avea…

- "Domnul Dragnea nu mi-a spus daca se casatorește. Cred ca este un subiect privat, dar daca ne va face un astfel de anunț și ne va invita, vom onora invitația, mai ales ca suntem nași de profesie", a zis Gabriela Firea. "Mi s-a parut ceva absolut normal sa stea in primul rand, la Congresul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov, transmite Agerpres.

- La nici o luna și jumatate de la investire, Guvernul Dancila va fi supus unei prime evaluari. Verificarea va incepe de saptamana viitoare, dupa congresul din weekend al PSD-ului. Ideea evaluarii noului Cabinet a aparut dupa ce Gabriela Firea s-a declarat nemultumita de modul in care…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, ca daca trei colegi "camarazi" vorbesc public nu inseamna ca acestia spun realitatea din partid si a sustinut ca nu va mai accepta mici intrigi pentru functii. Afirmatiile vin dupa ce si Gabriela Firea a acuzat ca tensiunile reprezinta "o sinucidere politica".…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este nemulțumita ca in țara s-au dat CET-urile catre primarii cu titlu gratuit, in timp ce, sustine ea, doar in cazul Bucurestiului s-a impus preluarea ELCEN ținand cont de o valoare de evaluare. Decizia in acest sens a fost luata de Guvernul Tudose și…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit miercuri, în Piata Constitutiei, despre modul în care se desfasoara deszapezirea. Ea a purtat o caciula de blana, care, cel mai probabil, era confectionata de vulpe.