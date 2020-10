Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, inca primar al Capitalei, acuza "haosul generat de deciziile contradictorii ale Comitetului pentru Situații de Urgența al Capitalei, care au bulversat milioane de bucureșteni". Aceasta afirma ca situatia actuala "arata incapacitatea actualei puteri politice de a gestiona criza sanitara…

- Toate spectacolele programate si reprogramate pana la 4 noiembrie se anuleaza, urmand ca sa fie returnata contravaloarea biletelor achizitionate, anunta, marti, Teatrul National din Bucuresti. "Avand in vedere ca rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, la nivelul Municipiului Bucuresti, a…

- "In Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta, pe care am prezentat-o public, am facut niste modificari fata de perioada anterioara, in care am decis sa utilizam doua praguri, pragul de 1,5 la mie si de 3 la mie infectari cumulate pe ultimele 14 zile, si am si stabilit care sunt masurile…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta prevede clar ca odata depașit indicele de 3 la mie masurile de restricție stabilite, inclusiv școala online, trebuie implementate, iar prefectul de București sa convoace Comitetul pentru Situații de Urgența astfel incat aceste restricții sa intre…

- In nou protest are loc, in acesta seara, in Piața Universitații impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Sloganul manifestației este „OPRIȚI ASASINAREA LIBERTAȚILOR, ECONOMIEI ȘI EDUCAȚIEI ROMANEȘTI!” Manifestanții striga: Jos dictatura! Jos tradatorii! Libertate! Jos mascarada! De asemenea, oamenii…

- Dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat pe Facebook ca motiunea de cenzura va fi votata intr-un plen reunit al celor doua Camere ale Parlamentului luni, 31 august. Imediat dupa decizia lui Ciolacu, Ludovic Orban și-a chemat subordonații din Biroul Politic National al PNL…

- Ședința de Guvern de astazi a fost marcata de decizii importante precum prelungirea starii de alerta și masurile pentru redeschiderea școlilor dar și o contra acida intre premier și ministrul de Interne pe tema luptei impotriva clanurilor interlope.„Ludovic Orban: Domnule secretar de stat…

- "Singurele discuții sunt legate de limitarea programului la cluburi și la terase, dar numai in anumite zone unde e nivelul de raspandire mai mare, nu la nivel național. Este vorba de masuri un pic mai clare legate de plaje, pentru ca și pe plaje exista un risc epidemiologic mare. Acolo propunerea…