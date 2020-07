Firea e cea mai fericită: Nu mă tem de competiție. ADIO alegeri locale Totodata, aceasta a mai precizat ca momentan siutia alegerilor este incerta și nu se știe o data exacta cand ar putea avea loc, din cauza numarului mare de noi cazuri de coronavirus. Indiferent de data alegerilor, primarul general al Bucureștiului a precizat ca va candida pentru un nou mandat și ca nu este interesata de nicio alianța, așa cum fac unii dintre contracandidații sai. ”Sa vedem daca se mai organizeaza alegerile. Ca primar, am facut numai proiecte pentru oameni. Eu sunt convinsa ca vom fi vreo 20 de candidați, daca se organizeaza alegerile anul acesta sau la primavara. Nu ma tem de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

