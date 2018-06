Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut ca a gresit alegand sa-i inmaneze Simonei Halep cheia orasului si diploma de execelenta in timpul manifestatiei de pe Arena Nationala, apreciind ca momentul ar fi trebuit sa aiba loc intr-un cadru mai restrans, dupa care Simona Halep sa se…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat pentru RFI, referindu-se la incidentele de pe Arena Nationala, de la ceremonia organizata pentru Simona Halep, ca a avut cea mai buna intentie, dar rezultatul nu a fost cel dorit si este clar ca au gresit, atat ea cat si echipa, titreaza News.ro. Ea a apreciat…

- Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, vineri, referitor la incidentul de pe Arena Nationala, cand Gabriela Firea a fost huiduita, ca ea nu face politica si ca a mers pe stadion strict ca sa impartaseasca bucuria de a arata trofeul cu fanii sai. "Eu nu fac politica, nu vreau sa spun nimic…

- Gabriela Firea și-a redeschis pagina de Facebook. Contul ei fusese inchis dupa episodul huiduielilor de pe Arena Naționala. Ca sa nu mai fie scris niciun comentariu, acum nu mai apare deloc postarea referitoare la ceea ce s-a intamplat pe stadion. Luni, dupa ce a fost huiduita pe Arena Naționala, Gabriela…

- PSD, Halep si teoria fake news. In timp ce in discursurile publice, liderii social-democrati condamna cu fermitate stirile false care apar in presa sau pe retelele de socializare, faptul ca mai multe organizatii judetene ale PSD au facut acelasi lucru nu mai reprezinta o problema asa mare. Parlamentarii…

- Traian Basescu a comentat incidentul de pe Arena Naționala. In opinia președintelui, huiduielile la adresa Primarului General au venit ca urmare a faptului ca aceasta a incercat sa iși alature imaginea de cea a Simonei Halep. Traian Basescu a criticat in termeni duri decizia Primarului General de a…

- Luni seara, cand a urcat pe scena de pe Arena Naționala pentru a-i inmana Simonei Halep cheia orașului, publicul a izbucnit intr-un cor de huiduieli la adresa ei . La o ora de la incident, Gabriela Firea a gasit, pe Facebook, vinovații: ”aparatul sorosișt de propaganda”. Mesajul integral postat…

- Simona Halep a prezentat luni seara trofeul cucerit la Roland Garros, in cadrul unei ceremonii la Arena Nationala. In deschiderea ceremoniei, primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a venit cu eșarfa tricolora pe piept, i-a oferit Simonei Halep cheia orașului și a incercat un mic discurs, dar a fost…