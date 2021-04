13 aprilie - Ziua jocului scrabble

Pe 13 aprilie este sarbatorita Ziua jocului Scrabble In Romania, istoria jocului de scrabble incepe in februarie 1982Scrabble este un joc in care participantii formeaza cuvinte prin plasarea de litere pe o tabla avand dimensiunile de 15x15 patratele. Pe 13 aprilie este sarbatorita Ziua jocului Scrabble.Cuvintele se pot forma pe orizontala… [citeste mai departe]