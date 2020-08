Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și-a lansat oficial candidatura pentru un nou mandat, alaturi de cei șase candidați ai PSD la primariile de sector. Primarul Capitalei a vorbit despre continuarea proiectelor Bucureștiului, insa l-a și „ințepat” pe principalul sau contracandidat, Nicușor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca premierul Ludovic Orban a purtat negocierile cu cei de la USR-PLUS in cladirea Guvernului, in sala Moldova, de la etajul 1.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe dreapta…

- Gabriela Firea a reacționat dupa imaginea cu ambulanțele care stau la coada in curtea Institutului Matei Balș din Capitala. Primarul Capitalei susține ca acestea au fost scoase din garaje și fotografiate doar pentru a speria populația. ”Imi este rușine de rușinea lor. Firește ca ieri s-au facut internari…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța intrarea pe traseu, in București, a primelor 8 autobuze hybrid, fabricate de Mercedes. In total, 130 de astfel de vehicule vor circula in Capitala.Citește și: Gabriela Firea s-a dezlantuit: 'Cea mai josnica ticalosie a omului este tradarea' ”Premiera…

- In județul Satu Mare, astazi, 3 iulie, se afla in carantina 10 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 1005 persoane. ????Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 65 de vindecari și 8 decese cauzate de coronavirus. ????De asemenea, pana in prezent au fost testate 6796 persoane și au fost efectuate…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus, in Consiliul General al Primariei Capitalei, testarea a 3000 de bucureșteni care intra in contact cu un numar mare de persoane in fiecare zi.”Propun in sedinta de astazi a Consiliului General proiecte care privesc:testarea extinsa pentru 3.000…

- Primarul general, Gabriela Firea, s-a aratat nemultumita dupa ce Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a avertizat-o ca este pasibila de sancțiuni contravenționale, daca va redeschide de luni, pentru public, teatrele administrate de Primaria Capitale incepand de luni. Edilul a reacționat pe…

- Data alegerilor locale ar trebui sa fie stabilita cu medicii, care știu cel mai bine cand pot fi chemați romanii la vot, a declarat Gabriela Firea. Primarul Capitalei este de parere ca cea mai buna perioada este in luna septembrie.