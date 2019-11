Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat, marți noapte, ca social-democrații au votat in Comitetul Executiv in unanimitate pentru numirea lui Marcel Ciolacu in funcția de președinte interimar al PSD, fiind o singura abținere, cea a liderului filialei din Vaslui, Dumitru Buzatu.„Avand in vedere ca a fost…

- Apele sunt agitate in sanul PSD dupa eșecul de proporții din turul doi al alegerilor prezidențiale. Toata lumea in cere demisia Vioricai Dancila, iar noul lider se profileaza Marcel Ciolacu. Nu toți membrii sunt de acord cu noua ordine din partid, a notat hotnews.ro. „Daca a dat o lovitura, nu știu…

- Viorica Dancila a ramas fara sustinere in partid dupa infrangerea de la prezidentiale. Ciolacu va prelua sefia interimara a PSD. Presedintele Camerei Deputatilor a negociat azi cu mai multi lideri PSD din tara. Marcel Ciolacu discuta la aceasta ora cu Viorica Dancila, chiar acasa la sefa PSD. Ciolacu…

- Greii din PSD stabilesc planul debarcarii Vioricai Dancila de la șefia partidului. Marcel Ciolacu vrea ca de marti, dupa CEx -ul PSD sa preia interimar șefia partidului pana la organizarea congresului. In plus, Marcel Ciolacu vrea sa propuna o conducere colectiva a PSD, cu 5 presedinți executivi.…

- Macel in CEX-ul PSD. Viorica Dancila i-a reprosat lui Claudiu Manda ca a jignit-o. Lia Olguta Vasilescu, sotia lui Claudiu Manda, a protestat prin demisie: nu mai e sefa de campanie a Vioricai Dancila. Liderul PSD a inceput sa planga si a amenintat ca renunta la candidatura. Sedinta s-a intrerupt. Viorica…

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. De asemenea, mai multi lideri PSD…

- PSD l-a propus pe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului ALDE il susține pe Ion Popa pentru aceasta funcție. Alina Gorghiu este propunerea PNL. Senatorul liberal are susținerea UDMR și a PMP Marele test Pana la urma opoziția a venit cu doi candidați - Alina Gorghiu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reclamat, miercuri, un ”atac extrem de grav” al PSD asupra intregului ALDE, nu numai asupra unor parlamentari si a vorbit despre ”incercarea de a face un ALDE in care sa coopereze in continuare cu PSD-ul pentru mentinerea structurii politice a Guvernului”.Citește…