Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu ii solicita primarului Capitalei, Gabriela Firea, sa discute in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), care va avea lor vineri, situatia Podului Constanta, aflat in prezent in stare de degradare.

- Cativa parlamentari USR, printre care si Nicusor Dan, au vrut sa participe joi la sedinta de Consiliu General al Municipiului Bucuresti, pentru a prezenta proiectul de lege depus la Senat, prin care deputatii si senatorii sa aiba dreptul sa participe la sedintele de consiliu si sa initieze hotarari,…

- Deputatul Nicusor Dan a fost dat afara, miercuri, de la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce a cerut sa ia cuvantul pe tema proiectului de hotarare privind transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a obiectivului de investitii „strapungere…

