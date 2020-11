Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea pensiilor cu 40%, cum a decis Parlamentul, și nu cu 14%, cum a hotarat Guvernul, ar reprezenta un efort bugetar procentual comparabil cu cel din Germania, susține prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea. Intr-o postare facuta pe Facebook, liderul social – democrat se arata iritat ca liberalii…

- Gabriela Firea reactioneaza la declaratiile lui Tanase Stamule, consilier al premierului Orban, cu privire la pensii. Dupa ce Stamule a afirmat ca este o nebunie sa cresti pensiile cu 40%, iar Guvernul PNL a acordat o majorare mai consistenta decat cea acordata in Germania (14% vs. 3,8%), Firea pune…

- "Primul mesaj catre pensionari este ca pensiile vor creste si anul viitor si in anii viitori. Cresterile pe care le vom face vor fi fundamente pe calcule care arata seriozitatea cu care abordeaza Guvernul aceasta problema", a declarat Violeta Alexandru, in direct la Romania TV. Ministrul Muncii…

- Reuters: Germania ajuta industria auto cu doua mld. euro, pentru trecerea de la motoarele cu combustie la masinile electrice si la conducerea autonoma Germania pregatește un pachet de sprijin de doua miliarde de euro pentru a-i ajuta pe producatori si industria auto sa treaca de la motoarele cu combustie…

- ”Respectam varstinicii și copiii și marim pensiile și alocațiile, ținand cont de criza financiara provocata de COVID”, a spus senatorul PNL.

- Germania inca mai afisa, la sfarsitul lui iunie 2019, un excedent de 2,7- in conturile sale publice si plasa tara in centrul unor critici in randul partenerilor sai comerciali europeni, care regreta lipsa sa de investitii. Din cauza circumstantelor exceptionale ale crizei covid-19, Berlinul a deblocat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Timisoara, fiind intrebat de ce nu a respectat legea privind majorarea pensiilor cu 40%, ca nu crede ca vreun roman isi poate imagina ca nu s-ar fi facut aceasta majorare daca ar fi existat bani care sa asigure platile si in anii urmatori. „Dupa cum bine…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Gabriela Firea a averizat asupra modului in care Guvernul a cheltuit trei miliarde de lei, banii din Fondul de Rezerva, si asupra deficitului bugetar ridicat din acest an. "Am vorbit cu economisti. Deficitul este foarte mare. A crescut foarte mult in…