- Gabriela Firea il eticheteaza pe Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, drept ”o napasta pe capul bucureștenilor” dupa ce, ieri, a fost votata in Consiliul General majorarea taxelor pentru parcarile de reședința din București. Nicușor Dan a anunțat, in mediul online, ca aceasta majorare a fost…

- Nicusor Dan, primarul Capitalei, merge joi la DNA, unde va fi audiat in legatura cu o plangere penala pe care a depus-o in 2019, in care reclama ilegalitati in Planul Urbanistic Zonal Sector 3. El spune ca ii considera vinovați pe fostul primar Gabriela Firea și pe fostul arhitect-sef al Capitalei,…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan pentru suspendarea PUZ-urilor in 5 sectoare și spune ca, dupa ce a pledat pentru un interlop care și-a construit o casa in parc, nu are...

- Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunța ca Nicușor Dan, actual primar al Municipiului București, ar refuza sa plateasca facturile catre compania care se ocupa in București de dezinsecție și deratizare. ”Am și eu o bomba. Vom avea o criza a șobolanilor și a țanțarilor in primavara…

- Gabriela Firea, deși a parasit fotoliul de Primar General al Capitalei, nu a disparut din peisajul politicii romanești. Nu a renunțat la aparițiile TV, dar nici la comentariile și critica la adresa actualei guvernari. Gabriela Firea și remunerația sa ca primar Ultima apariție TV a fostului primar, Gabriela…

- Gabriela Firea a scris intr-un mesaj postat, marți, pe Facebook a declarat ca Nicusor Dan a ordonat oprirea transportului scolar asigurat de STB, propunere pe care a facut-o pe vremea cand era primar si care fost aprobata prin votul consilierilor generali ai PSD. Ea a adaugat ca primarul general a…

- Contestat de social-democrați, dupa incendiul de la Spitalul "Matei Balș", in urma caruia au murit șapte persoane, Vlad Voiculescu le-a raspuns acestora. In opinia ministrului sanatații, printre cei vinovați de producerea tragediei s-ar putea numara oameni de frunte din cadrul PSD. „Mi-am adus aminte…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, a lansat un atac la ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si primarul Capitalei, Nicusor Dan, dupa ce ministrul a anuntat ca sectiile ATI sunt supra-aglomerate.