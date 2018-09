Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, dupa audierea la Parchetul General in dosarul violentelor de la mitingul din 10 august, ca, dupa parerea sa, s-a incercat ca prefectul Bucurestiului sa fie scos tap ispasitor. Primarul a adaugat ca nu s-a pozitionat in tabara celor care…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, dupa audierea la Parchetul General in dosarul violențelor de la mitingul din 10 august, ca, dupa parerea sa, s-a incercat ca prefectul Bucureștiului sa fie scos țap ispașitor, scrie Mediafax."A fost vorba despre elemente care…

