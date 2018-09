Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a afirmat, miercuri, la "Sinteza zilei", ca propune un alt mod de a conduce partidul fața de cel "autoritarist" al președintelui Liviu Dragnea. "Este, cred, in acest moment, o batalie nu intre...

- Gabriela Firea a transmis vineri, intr-o declaratie remisa MEDIAFAX, ca nu se afla in fruntea niciunei razmerite, dar ca se va alatura oricarei initiative pentru „modernizarea” PSD si ca Liviu Dragnea a oferit primele 3 locuri de pe lista pentru europarlamentare „la cel putin 30 de colegi”.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreședinte național al PSD, revine in prim-plan cu noi precizari cu privire la ceea ce se intampla in partid. Firea susține ca nu e in fruntea nici undei razmerițe și nu a facut nici un armistițiu sau pact de coabitare cu Liviu Dragnea. Ea susține…

- Surse din interiorul PSD au dezvaluit ca pana vineri, 14 septembrie, 28 de de PSD-isti (presedinti de organizatii si membrii CEx) vor redacta o scrisoare ce va produce un adevarat cutremur in interiorul PSD. Mai exact, se va cere atat convocarea Comitetului Executiv National al PSD, precum si un vot…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca divergentele dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea ar fi trebuite transat in interiorul partidului si ca cei doi au obligatia sa rezolve acest conflict in partid, el afirmand ca, in opinia sa, "tara pierde” din cauza acestui conflict.

- PSD, semnal pentru Firea. Secretarul general al partidului spune ca primarul Capitalei nu trebuie sancționat. Pe de alta parte, cine cere ca Liviu Dragnea sa se retraga de la conducerea PSD ar trebui sa vina cu dovezi, spune Marian Neacșu. Mana dreapta a lui Liviu Dragnea a anunțat ca va incepe intalniri…

- Cei 24 de consilieri generali PSD o sustin pe Gabriela Firea in disputa cu Liviu Dragnea. „Doamna primar general se poate baza pe voturile noastre, ca si pana acum, pentru toate proiectele benefice pentru orasul nostru si pentru locuitorii sai“, se arata in scrisoarea consilierilor PSD.

- Gabriela Firea a rabufnit, azi, dupa ședința CexN al Partidului Social Democrat. Primarul Capitalei a declarat ca nu se bucura de un sprijin prea mare din partea colegilor din PSD pentru a face lucruri pentru bucureșteni. "M-a intrebat cineva daca mi-e teama daca mi se va retrage sprijinul la Capitalei…