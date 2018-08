Firea: Dorim sa infiintam o retea metropolitana de centre pentru sanatatea femeii "Sfanta Agatha"

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va infiinta o retea metropolitana de centre dedicata diagnosticului si tratamentului afectiunilor oncologice ale femeilor din care vor face parte Clinica ”Sfanta Agatha” si patru centre medicale ambulatorii, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General…

- Primaria Capitalei spune, intr-un comunicat de presa transmis joi, dupa ce a fost „acuzata ca nu ia masurile necesare pentru realizarea Centurii Capitalei”, ca soseaua nu se afla in administrarea Primariei Bucuresti, ci a Ministerului Transporturilor si, in consecinta, potrivit legislatiei in vigoare,…

- Referitor la "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere", aprobat in sedinta Consiliul General al Municipiului Bucuresti din data de 26.07.2018, va comunicam ca: Pentru punerea in aplicare a acestui program…

- Primaria Municipiului Bucuresti acorda stimulente pentru persoanele varstnice, cu venituri mici, care au nevoie de ochelari La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat astazi proiectul de hotarare “Lumina ochilor cea mai importanta. Ochelari…

- Blocul operator al Spitalului Cantacuzino ar urma sa fie reabilitat cu o investitie de 19,7 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare. Banii vor fi folositi pentru finisarea tavanelor,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va discuta in sedinta din 14 iunie un proiect care prevede acordarea de consultatii stomatologice si alocarea de bani pentru aplicarea de aparate ortodontice elevilor din scolile bucurestene. Conform proiectului, de aceste facilitati a urma sa beneficeze…