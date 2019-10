Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca premierul demis, Viorica Dancila, i-a propus marti sa accepte sa fie candidat la pozitia de comisar european, insa a declinat propunerea, deoarece doreste sa isi duca mandatul la bun sfarsit. "Vreau public sa-i multumesc doamnei premier Viorica Dancila pentru ca astazi, in jurul orei 13,00, cred, in jurul pranzului, m-a sunat si mi-a spus ca ar dori sa aiba acceptul meu pentru a fi propunerea Guvernului Romaniei sa am aceasta calitate, de candidat la pozitia de comisar european. I-am multumit foarte mult pentru intentia pe care o are,…