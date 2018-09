Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a continuat marți seara, intr-o emisiune la TVR1, acuzațiile la adresa lui Liviu Dragnea, spunand despre liderul PSD ca in ședințele de partid este numai "lapte și miere", dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați deciziile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a criticat, marti, pe presedintele Klaus Iohannis, preciyand ca acesta ar trebui sa fie mai preocupat de binele tarii, si mai putin de bugetul sau de protocol si de campania electorala in care deja se afla.

- Primarul PSD din Otelu Rosu este unul dintre putinii lideri social-democrati din teritoriu care face nota discordanta si afirma ca decizia magistratilor în dosarulul lui Liviu Dragnea este corecta.