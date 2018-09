Firea, despre protestul diasporei: Unde am fost pe 10 august

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a ajuns a Parchetul General unde a fost citata pentru a depune o declaratie in dosarul deschis de procurori dupa violentele de la protestul din 10 august. Ea a spus ca vorbeste intotdeauna ”pe baza de argumente”, nu doar in domeniul juridic, ci si in politica si a promis…

- Primarul general Gabriela Firea va fi audiata, astazi, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august. Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca edilul Bucurestiului a primit o citatie pentru data de 4 septembrie.

- Partidele de opozitie si reprezentantii lor nu s au sfiit sa anunte public ca sustin protestul diasporei si miscarile din tara impotriva actualei coalitii PSD ALDE. In acest context, si presedinte PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, le a cerut romanilor din tara sa mearga alaturi de cei din diaspora…

- Protestul „Alaturi de Diaspora in 10 august!", organizat de „Reusim pentru Romania" si „Suceava protesteaza", a adus vineri in fata Prefecturii Suceava cateva sute de manifestanti, care au pornit putin dupa ora 19 din fata Prefecturii in mars pe strazile Sucevei. ...

- Timisorenii sunt asteptati vineri seara de la ora 19.00, in Piata Operei pentru un nou protest #rezist. Chiar daca liderii miscarilor civice care au organizat pana acum protestele de la Timisoara s-au dus la Bucuresti, timisorenii sunt asteptati sa fie solidari cu romanii din diaspora care protesteaza…

- Intrebat daca, in privinta mitingului din 10 august, a avut o discutie cu Firea pentru a permite aceasta manifestatie, Liviu Dragnea a negat. "Nu, dar de ce sa discut eu? Noi nu am avut miting acolo? Sa se faca inca un miting. Poate mai facem si noi", a afirmat Dragnea. Primarul general…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza o manifestatie de protest in Piata Victoriei, in data la 10 august 2018, la care sunt anuntate sa participe 1 milion de persoane.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii si cofondator al Miscarii Romania Impreuna, a reactionat joi seara, pe Facebook, dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat intr-un comunicat de presa de ce nu a autorizat protestul diasporei din 10 august, din Bucuresti.