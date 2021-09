Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, s-a enervat dupa ce primarul Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis prin presa ca nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau. "Am aflat și eu din presa ca dl. primar general a declarat ca nu se pune problema ca Primaria…

- Disputa dintre Nicușor Dan și Clotilde Armand pe parcurile Herastrau și Cișmigiu reprezinta o „reglare de conturi mafiota in marea coaliție de dreapta PNL - USR - Plus, in vazul lumii”, afirma fostul edi...

- Disputa dintre Nicușor Dan și Clotilde Armand pe parcurile Herastrau și Cișmigiu reprezinta o „reglare de conturi mafiota in marea coaliție de dreapta PNL - USR - Plus, in vazul lumii”, afirma fostul primar general al Capitalei Gabriela Firea, prim-vicepr

- Alegerile din PNL fac noi victime. Practic, liberalii au anunțat sambata prin premierul-candidat Cițu, la alegerile PNL București, ca nu-l mai susțin pe Nicușor Dan nici cat il susțineau. Nu știu cat de victima e Nicușor, dar Bucureștiul e deja in perfuzii. Capitala e praf, e „mai praf” decat era sub…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, sambata, ca o sustine pe Violeta Alexandru la sefia organizatiei PNL Bucuresti, mentionand ca aceasta este "o profesionista in administratie" si "a pus binele public si binele partidului inaintea propriei persoane". "Nu cred ca ne putem imagina ce ar fi insemnat…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, acuza ca administrațiile USR din Capitala sunt dezastruoase și ca situația e de departe mai revoltatoare decat pe vremea cand primar era Gabriela Firea. Caramitru folosește cuvinte dure la adresa colegilor sai de partid despre care spune…

- Mi-a crescut gradul de alienare in ultima saptamana, dar nu din vina mea. Pur și simplu au fost prea multe evenimente la care am bombanit de unul singur prin casa. Așa ca bombaniți și voi, alaturi de mine. Momentul Halep, varianta „rezist la dreapta”. Va amintiți scandaloiul izbucnit pe buna dreptate…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre mandatul lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei și despre problemele pe care le intampina bucureștenii. "Eu i-aș intreba pe fideliii domnului Orban daca nu se simt deranjați de ce se intampla in București. Pentru ca domnul Orban este…