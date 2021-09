Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a afirmat ca Ludovic Orban este demagogul perfect, in contextul in care fostul lider al PNL le-a cerut scuze romanilor ca i-a indemnat sa-l voteze pe Klaus Iohannis.

- Fostul lider al PNL Ludovic Orban a avut azi o declarație in fața presei in care a spus ca mulți romani i-au batut obrazul pentru ca i-a convins sa voteze cu Klaus Iohannis. Orban a spus ca a trebuit sa iși ceara scuze. In contextul in care presedintele Klaus Iohannis l-a susținut pe fața pe […] The…

- Ludovic Orban a acuzat ca votul la congres a fost controlat și a spus ca in ultimii 30 de ani s-a confirmat implicarea serviciilor in anumite domenii.„Exista intervenții ale serviciilor in zone in care serviciile nu ar trebui sa fie prezente. In mass-media, de exemplu, in justiție, in administrație,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca a discutat cu mulți romani in aceste zile și le-a cerut scuze pentru ca i-a convins sa voteze cu președintele Klaus Iohannis, la ultimele alegeri prezidențiale. ”Avand in vedere ca am un mare merit in realegerea lui Klaus Iohannis, nu ar fi normal…

- Cei doi competitori la congresul PNL de astazi au cote de incredere scazute, potrivit unui sondaj Avangarde realizat la comanda PSD. Ludovic Orban are 16% incredere, iar Florin Cițu – 14%. Clasamentul partidelor arata PSD la 37%, PNL 20%, AUR 14% și USR 13%.Principalele constatari ale sondajului:Credeți…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii solicita lui Florin Citu sa le ceara scuze cetatenilor romani ca nu a avut "curajul si onestitatea" de a-i informa in legatura cu incidentul din SUA, cand a fosinchis pentur doua zile din cauza ca a condus sub influenta alcoolului. De asemenea, liderul liberal considera…

