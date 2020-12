Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a criticat, marti, numirea in functia de premier interimar a lui Nicolae Ciuca, ministrul Apararii.



"Pleaca domnul Orban, care a fost in fruntea unui Guvern care a condus dezastruos Romania prin pandemie si in timpul caruia, practic, s-a prabusit economia, si vine domnul Ciuca. Din punct de vedere organizatoric, am colaborat si eu cu domnia sa, chiar prima parada sub Arcul de Triumf care a fost organizata in primul meu an de mandat, dupa ce am finalizat consolidarea Arcului de Triumf, deci il cunosc personal, nu am a-i face reprosuri personale,…