Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca presedintele PSD Liviu Dragnea i-a dat dreptate ca doreste in continuare o conducere unica, adaugand ca acesta ar vrea sa o "mazileasca cu mana altora".



"In primul rand, domnul Dragnea mi-a dat in totalitate dreptate in aceasta seara, si direct si indirect mi-a dat dreptate. Eu nu am afirmat niciodata ca PSD si ALDE nu mai trebuie sa fie la guvernare. Mai mult, dupa CEx am spus ca trebuie sa respectam programul de guvernare, dar sunt probleme in managementul partidului. (...) In totalitate domnul Dragnea imi da dreptate…