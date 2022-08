Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doi ani pana la urmatoarele alegeri prezidentiale, iar PSD incepe sa-si puna problema cu cine va intra in cursa prezidentiala. La Scoala de Vara a femeilor social-democrate, eveniment care are loc zilele acestea in statiunea Olimp, Gabriela Firea, ministru si primvice PSD, a incercat, prin…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat luni, la școala de vara a femeilor social-democrate, ca un președinte femeie ar aduce un „echilibru” in societate și ca vazand ce au președinții barbați in ultimii 30 de ani, el s-ar bucura ca PSD sa susțina o femeie la Palatul Cotroceni. Fii…

- Secretarul de Stat la Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu este infectat cu virusul SARS-CoV-2 si a ajuns la spital, miercuri, dupa ce i s-a facut rau in timpul sedintei de Guvern. El a primit primul ajutor de la ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pana cand a fost preluat de o ambulanta si dus la…

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este vehiculat drept candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024 și se pare ca acesta se pregatește pentru acel moment.

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a anuntat sambata, la Euronews Romania , ca nu poate confirma daca va candida la alegerile prezidentiale din 2024 din Romania, pana nu isi incheie mandatul la NATO, informeaza News.ro. „Atata vreme cat sunt in aceasta pozitie foarte importanta la NATO,…

- Mircea Geoana se pregatește sa-și depuna candidatura la prezidențiale. Mandatul actualului secretar general adjunct al NATO se incheie anul viitor, in luna octombrie, iar alegerile prezidențiale vor fi in 2024. Mircea Geoana a inceput sa fie din ce in ce mai prezent in spațiul public, „impins de…

OFSD Dambovița a participat la Comitetul Executiv al Organizației Femeilor Social Democrate din Romania, la Palatul Parlamentului, lucrarile au fost conduse de președintele OFSD, Doina Federovici și secretarul general, Maria Lazar! La discuții au participat președintele PSD, Marcel Ciolacu, secretarul…

- Fostul premier Viorica Dancila a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca nu s-a asteptat ca motiunea de cenzura sa treaca si a precizat ca Marcel Ciolacu a venit la ea in birou, cu o zi inainte de vot si i-a aratat, matematic, ca nu are cum sa treaca motiunea de cenzura. "Am fost…