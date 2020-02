Primarul general, Gabriela Firea, a apreciat ca anuntul liderului PNL, Ludovic Orban, privind sustinerea lui Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei vine "ca nuca in perete si colac peste pupaza", in contextul situatiei generate de raspandirea coronavirus si de interimatul Guvernului.



"Ce pot sa va spun? Stiti cum e: tara arde si batraneii se piaptana - ca nu erau niste doamne care se pieptanau, erau niste batranei simpatici. Nu ai ce sa spui in astfel de situatii, in care toata lumea este speriata, tensionata, toti ne punem intrebari. Poate aveti si dumneavoastra prieteni in familie...…