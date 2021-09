Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, ironizeaza pe pagina sa de socializare amenda primita de liberali pentru nerespectarea regulilor sanitare la congresul PNL: „5000 de participanți. 10.000 de lei....

- Florin Citu a precizat ca PNL va plati amenda primita de la Politie din cauza nerespectarii masurilor de combatere si prevenire a COVID-19 la Congresul de sambata. „Astazi, da, sunt presedintele partidului, insa organizatorii au facut ce a fost inaintea mea si aveam un presedinte al partidului.…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea este de parere ca vor urma noi restrictii dupa Congresul PNL de sambata. „Cu cat dispret au vorbit azi de Peeseeedeee, vor primi un raspuns pe masura obrazniciei lor”, a scris senatoarea pe Facebook.

- Un șofer roman ce a aruncat o țigara pe geam a primit o amenda usturatoare. Cațiva polițiști ce patrulau prin zona respectiva au observat gestul și au decis sa il opreasca pe barbat pentru a-l legitima, dar ce a urmat dupa intrece orice imaginație. Discuție bizara pornita de un șofer. Barbatul a fost…

- Imagini ce intrec orice limita a imaginației au fost surprinse in Constanța! Un șofer și-a dorit sa scurteze drumul, astfel ca a coborat scarile de la intrarea unui parc cu mașina. Decizia lui nu a fost lipsita de consecințe ce o sa il coste mulți bani. Șofer din Romania, filmat in momentul in care…

- Whatsapp a primit o amenda colosala. Autoritatea de supraveghere a datelor din Irlanda a fost cea care a dat aceasta amenda pentru aplicația folosita de milioane de utilizatori. Iata de ce! Amenda colosala primita de Whatsapp Compania WhatsApp, deținuta de Facebook a primit o amenda record, in valoare…

- Un barbat din Braila a primit o amenda usturatoare dupa ce a provocat scandal si nu a respectat carantina. Acesta si-a alungat sotia de acasa si apoi a urmarit-o pe strada desi trebuia sa ramana in carantina.

- Amenda primita de adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, surprins in ianuarie la petrecere la un restaurant din Centrul Vechi, este legala și temeinica, a decis Judecatoria Sectorului 3. Instanța a redus...