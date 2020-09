Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea susține ca rezultatele exit-poll-urilor "nu înseamna ca avem deja învinși și învingatori": "Tradițional, spre dimineața vom ști rezultatul real al alegerilor". Ea se declara convinsa ca majoritatea bucureștenilor i-au dat un vot de încredere,…

- Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Gabriela Firea a pierdut fotoliul de la Primaria Capitalei. „Le mulțumesc celor care s-au prezentat la vot. Vom incepe numaratoarea și vom ști catre dimineața cine a caștigat in mod real, nu…

- Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Nicușor Dan a caștigat Primaria Capitalei in fața Gabrielei Firea. Redam mai jos primele declarații ale candidatului dreptei imediat dupa publicarea primelor rezultate ale exit-pollurilor. „Astazi…

- Nicușor Dan este noul primar al Bucureștiului, potrivit exit-poll-ului realizat de CURS Avangarde in București. Nicușor Dan a caștigat 47,2% din voturi, fața de Gabriela Firea, doar 39%. Exit-poll-ul prezinta proiecția rezultatelor de la ora 19:30, cu o ora și jumatate inainte de inchiderea urnelor.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aspru criticata de contracandidatul sau, Nicușor Dan, pentru fotografia in care apare alaturi de soțul și copiii sai intr-o sala de clasa. De menționat faptul ca accesul parinților in clase a fost interzis in prima zi de școala din cauza pandemiei…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aspru criticata de contracandidatul sau, Nicușor Dan, pentru fotografia in care apare alaturi de soțul și copiii sai intr-o sala de clasa. De menționat faptul ca accesul parinților in clase a fost interzis in prima zi de școala din cauza pandemiei…

- "Doamna din ilustrația atașata, terminand recalcularea pensiilor (not!), finalizand creșterea punctului de pensie (ioc!), și-a luat jumatate de norma la fabrica de fake news a guvernamantului. Ultima creație are ca intriga niște invenții legate de susținerea PSD pentru Gabriela Firea. Pentru…

- Primaria Capitalei a inaugurat, miercuri, banda unica pentru tranportul in comun.„Premiera in traficul bucurestean! De azi inauguram banda unica mult-asteptata! Aceasta este amenajata pe liniile de tramvai, unde de dimineata circula si autobuzele. Azi inauguram prima etapa a acestei actiuni…