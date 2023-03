Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anunțat joi ca meseria de lucrator cu copilul se va regasi, incepand de saptamana viitoare, in Catalogul clasificarii ocupatiilor din Romania.

- "In sfarșit, vom avea meseria de specialist in lucrul cu parinții (consilier de parenting) in clasificarea ocupațiilor din Romania. In același timp, Legea privind separarea copilului de familie a fost votata de Senat, foarte importanta pentru ca astfel vor putea fi prevenite multe dintre cazurile de…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Șanse, Gabriela Firea, propune acordarea unui voucher de Ziua Barbatului. Voucherul in valoare de 300 de lei ar urma sa fie acordat de angajator pe data de 19 noiembrie.”Vin cu o veste buna pentru barbații si baietii nostri. Am inițiat un proiect prin…

- Are 15 ani, locuiește la Jibou, intr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Salaj, a crescut fara parinți și visul sau este de a deveni un sportiv de performanța. A fost selectat deja la echipa de seniori, care joaca in Liga a III-a, pentru un meci in Cupa Romaniei,…

- Senatul a aprobat la inceeputul acestei saptamani Legea prevenirii separarii copilului de familie, inițiata de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse. Urmeaza votul din Camera Deputaților, promulgare și publicare in Monitorul Oficial al Romaniei pentru a se putea aplica. „Am votat pentru…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat luni infiintarea Observatorului National al Copiilor - o baza de date online in care vor fi inclusi copiii "care reprezinta situatii de vulnerabilitate".

- Primele 10 vouchere acordate de Ministerul Familiei in programul pentru creșterea natalitații au ajuns la 10 femei din Romania cu probleme de fertilitate, inscrise in aceast program. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat ca au fost acordate primele vouchere…