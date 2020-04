Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a acuzat miercuri guvernul ca nu se gandește la situația parinților care trebuie sa se intoarca la serviciu de la 15 mai, neavand cu cine sa iși lase copiii, anunțand totodata ca in cazul in care Guvernul PNL nu va lua masuri, social-democratii vor…

- PSD a anuntat, marti, ca daca Guvernul nu ia masuri in cazul parintilor care, dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta, nu vor avea cu cine sa lase copiii in casa, va actiona pentru adoptarea rapida a unui act normativ in Parlament. "Parintii nu au cu cine sa lase copiii acasa. Pentru ca scolile…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anuntat marti ca formatiunea sa va vota joi, in procedura de urgenta, proiectul de lege prin care parintii isi pot lua liber de la locul de munca pentru a sta acasa cu copii in contextul inchiderii temporare a scolilor. Acesta a subliniat ca banii vor fi…

