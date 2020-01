Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a fost ținta mai multor atacuri in ultimele saptamani din partea oficialilor PNL, a miniștrilor și celorlalți oficiali. Incercand și ea sa faca valuri in piața, a facut mai multe declarații la Antena 3. In vara acestui an, sunt programate alegerile locale la nivelul tuturor localitaților…

- NEGOCIERI… Liderul de sindicat al societatii Transurb a renuntat la greva foamei. Samir Ionita a fost chemat, alaturi de colegii sai, la o intalnire cu reprezentantii Primariei Vaslui si cei ai Federatiei Transloc – Romania. Acestia au dezbatut problemele care au condus la declansarea conflictului de…