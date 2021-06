Stiri pe aceeasi tema

- "Decizia Coaliției a fost foarte simpla. Decizia este ca ne mentinem angajamentul sa dublam alocațiile conform legii, intr-un grafic de creștere. Urmatoarea tranșa de creștere a alocațiilor va fi de la 1 ianuarie. Noi nu suntem ca PSD care mai avea puțin și programa creșterea salariilor și pensiilor…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat ca social-democratii vor depune, in aceasta saptamana, un proiect de lege care prevede majorarea alocatiilor pentru copii la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani

- PSD va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege prin care alocatiile pentru copii vor fi majorate la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati,…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, anunța faptul ca social-democrații vor depune un proiect de lege prin care Guvernul va fi obligat sa majoreze alocațiile, așa cum era prevazut. ”Depunem saptamana aceasta in Parlament un proiect de lege care sa oblige guvernul cinic sa majoreze imediat alocațiile…

- Vestea proasta ajunsa recent la urechile parinților și a copiilor care sperau la o noua creștere a alocațiilor, de la 1 iulie, genereaza o reacție dura din direcția principalei formațiuni de Opoziție. Gabriela Firea, senatoare și prim-vicepreședinte al PSD-ului, critica fațiș actualul Executiv, pe acest…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, arata ca actualul Guvern dorește inghețarea alocațiilor pentru copii și nu respecta nici macar decizia asumata in coaliție de a le crește etapizat. ”Nu le pasa de copii! Nu le pasa de familiile din Romania! Parlamentul a decis dublarea alocațiilor copiilor! Guvernul…

- Guvernul de dreapta iși incalca pana și decizia proprie privind creșterea in trepte a alocatiilor copiilor si acum le ingheața, a spus, marti, prim-vicepreședitele PSD, Gabriela Firea.

