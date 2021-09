Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a precizat ca vrea sa participe la „mascarade” politice si nu va fi niciodata „la remorca incompetentilor”, referindu-se la motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR. Fara voturile PSD, USR PLUS și AUR pot inainta o moțiune dar nu o pot adopta astfel incat…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a vorbit despre moțiunea USR PLUS AUR și a anunțat ca nu participa la mascarade și ca nu accepta sa fie la remorca incompetenților. Moțiunea de cenzura a PSD trebuie votata, a precizat Firea. Senatorul PSD a transmis mesajul pe Facebook. „Nu particip la mascarade! Nu voi…

- PSD REFUZA sa voteze motiunea depusa de USR si AUR. Gabriela Firea: „Nu voi fi niciodata la remorca incompetentilor!” PSD REFUZA sa voteze motiunea depusa de USR si AUR. Gabriela Firea: „Nu voi fi niciodata la remorca incompetentilor!” Gabriela Firea a precizat ca nu vrea sa participe la „mascarade”…

- "Nu particip la mascarade, in general! Nu voi fi niciodata la remorca incompetentilor! Ce intelegeri sa fac cu cei care patroneaza dezastrul din Bucuresti si din marile orase? Pentru mine si sute de mii de bucuresteni, USR-Plus si Orban inseamna Nicusor si Clotilde!!! Adica: dublarea si urmeaza triplarea…

- Dupa ce ședinta pentru stabilirea calendarului moțiunii a fost reprogramata a doua oara din lipsa de cvorum in Parlament, liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook ca „pare ca USL (n.red. partid din urma cu 10 ani, in care s-au unit PSD+UNPR+PNL) revine in forța”.„Din…

- Sedința birourilor permanente ale parlamentului în care trebuia sa se stabileasca calendarul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR a fost amânata sâmbata dimineața din nou, din lipsa de cvorum. Reprezentanții PNL, PSD și UDMR au boicotat ședința concocata de președintele Camerei…

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca la sedinta de sambata dimineata a Birourilor permanente reunite ale Camerei si Senatului au lipsit iar liderii PNL si PSD. „Pare ca USL revine in forta”, a adaugat el. „Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite…

- Cu o zi înaintea alegerilor la PNL București a început scandalul întrei cei doi contracandidați la șefia organizației. Liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu acuza echipa Violetei Alexandru de "minciuna " și "joc murdar". În replica, Violeta Alexandru, spune…