Firea da 915.000 de lei fara TVA pe o aplicatie care sa ne spuna cand vine RATB-ul

- Primaria Municipiului București și Regia Autonoma de Transport București vor implementa un sistem informatic, prin care calatorii vor putea sa-și aleaga ruta optima intre doua puncte de pe raza municipiului București, fiindu-le comunicat și timpul estimat de așteptare pana la sosirea vehicululul dorit.…

- Statia Spatiala Internationala va trece pe deasupra Capitalei pana pe 22 august. Daca vrei sa o vezi, uita-te pe cer dupa un obiect foarte stralucitor si care se deplaseaza foarte incet. Marti seara aceasta poate fi vazuta la ora 22:07, conform NASA, citata de Digi 24.…

- Comisia Europeana va analiza daca este necesar sa ia masuri in vederea introducerii unui incarcator comun pentru telefoanele mobile, din cauza lipsei de progrese din partea producatorilor de telefoane, a declarat comisarul pentru Concurenta, Margrethe Vestager. Executivul UE a cerut de peste…

- Android P a trecut printr-o serie de iteratii beta in ultimele luni. Acum e pe ultima suta de metri inainte de lansarea versiunii finale. Fragmentarea platformei Android reprezinta o problema majora pentru sistemul de operare creat de Google si este putin probabil sa se remedieze complet,…

- Sinele tramvaielor care circula pe bulevardele Capitalei vor fi despartite de carosabil prin garduri si stalpi. Viteza de circulatie a vehiculelor va creste astfel cu circa 20 la suta. RATB va implementa aceasta masura, iar astfel soferii vor fi impiedicati sa mai circule pe liniile de tramvai,…

- Constructorul auto japonez Nissan a recunoscut, luni, ca majoritatea uzinelor sale din Japonia au utilizat metode inadecvate pentru testarea emisiilor poluante ale automobilelor. Intr-un comunicat de presa, producatorul auto a precizat ca rezultatele masuratorilor privind emisiile de gaze…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a exclus, luni, varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Acesta a transmis ca "trebuie urmata calea parlamentara" si ca nici asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legislatiei penale nu va avea loc. "Nu…

- Intr-un an de zile Primaria Capitalei a oferit stimulente in valoare de 180.657.100 de lei (38.838.524 de euro). "Aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de Primaria Capitalei pentru familiile nou constituite,…