Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei a explicat, duminica seara, de ce comisarul european Corina Cretu a sunat-o pe ea pentru a-i spune despre ingrijorarile de la Bruxelles privind situatia din Romania. Gabriela Firea a precizat ca nici inainte de sedinta CEx al PSD, nici pe timpul verii, liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Gabriela Firea a declarat, dupa sedinta Consiliului Executiv in care a cerut demisia lui Carmen Dan, ca a primit telefonul de la comisarul european Corina Cretu pentru ca aceasta incerca sa discute cu cineva din partid, dar Liviu Dragnea nu i-a raspuns.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, dupa sedinta Consiliului Executiv în care a cerut demisia lui Carmen Dan, ca a primit telefonul de la comisarul european Corina Cretu pentru ca aceasta încerca sa discute cu cineva din partid, dar Liviu Dragnea

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, dupa ședința Consiliului Executiv in care a cerut demisia lui Carmen Dan, ca a primit telefonul de la comisarul european Corina Crețu pentru ca aceasta incerca sa discute cu cineva din partid, dar Liviu Dragnea nu i-a raspuns, transmite Mediafax."Corina…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat…

- Marian Vanghelie, fost presedinte PSD Bucuresti si fost primar al Sectorului 5, saluta pozitiile exprimate de Ecaterina Andronescu si Gabriela Firea in interiorul PSD, sustinand ca modelul prin care Dragnea controleaza partidul nu mai poate functiona."PSD incepe sa intre in normalitate. Prea…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, vineri, dupa decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de închisoare cu executare. Liderii partidului și-au anunțat sprijinul și cred ca justiția nu și-a facut bine treaba. Judecatorii…