- Primarul general, Gabriela Firea, afirma, vineri seara, ca in Bucuresti sunt 45 de spitale de stat, doar cinci dintre ele fiind implicate in lupta Covid. ”Cinicii din Guvern trimit pacienti in alte orase”, afirma Firea, sustinand ca asta se intampla pentru a crea panica.”In Bucuresti sunt…

- "Spitalul Colentina nu a primit avizul de la DSP pentru a se redeschide, știut fiind faptul ca aceasta unitate are 860 de paturi și trateaza anual peste 200.000 de pacienți, precum și faptul ca are secții unice in țara pentru tratarea anumitor afecțiuni. A primit Spitalul Colentina aviz de funcționare…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vorbeste de „manipulare si dezinformare” in ceea ce priveste raportarea a 100 noi cazuri de pacienti cu COVID-19 in Bucuresti, ea sustinand ca doar zece bolnavi au fost internati la Spitalul „Victor Babes” si intreband ce s-a intamplat cu restul de 90.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca n-ar dori sa intre in polemica cu Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, pe tema paturilor de la terapie intensiva pentru bolnavii de COVID, afirmand ca „sferturile de adevar” nu fac altceva decat „sa bage zazanie” in loc sa rezolve problema.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, acuza Ministerul Sanatații de dezinformare. Aceasta spune ca spitalele din București dispun de 95 de paturi ATI și ventilatoare mecanice mobile. „Mai...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Ministerul Sanatații nu raporteaza corect numarul de paturi din spitale. Firea a explicat ca fiecare spital Covid a alocat un anumit numar de paturi, in luna martie, și in baza acestor cifre arata Guvernul ca n-ar mai fi locuri. Firea susține ca, de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a sustinut, joi, ca Guvernul PNL a aratat "clar" ca nu doreste sa majoreze pensiile si alocatiile pentru copii. "Eu cred ca, din pacate pentru el, Guvernul PNL a aratat clar ca nu doreste nici sa majoreze pensiile si nici…

- "Ne-au sunat oameni sa ne intrebe daca nu se poate ca rezultatul testelor sa ajunga doar la ei și nu și la DSP. Oamenii voiau sa știe cum se poate proceda ca daca ies pozitivi rezultatul sa fie comunicat doar persoanei. Poate ca nu ar fi rau ca Ministerul Sanatații sa analizeze cu epidemiologii daca…