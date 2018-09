Codrin Ștefanescu este de parere ca tensiunea care se afla in interiorul PSD se va incheia foarte rapid și intr-un mod la care nu se va aștepta nimeni.

''Exista foarte multe discuții legate de cele intamplate in ultimele zile in contextul in care noi de la CEXn de la Neptun, trebuia sa ieșim in spațiul public cu trei idei importante: programul de guvernare pentru perioada septembrie-decembrie, mesajul public ca in octombrie trebuie sa organizam referendumul pentru familie, ca PSD va merge mai departe cu reforma in Justiție și pana in decembrie vom avea toate legile adoptate, inclusiv…