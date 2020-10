Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Gabriela Firea a fost acuzata ca ”minte și dezinformeaza” de catre reprezentanții ELCEN, aceasta a transmis un comunicat in care spune ca ”devine evident pentru toata lumea ca Guvernul PNL a folosit aceasta companie in confruntarea politica”.

- Gabriela Firea reactioneaza la comunicatul ELCEN, furnizorul apei calde in Bucuresti, in care era acuzata de minciuna in legatura cu afirmatiile despre situatia apei calde in Capitala in timpul campaniei electorale. Firea afirma ca pozitia ELCEN demonstreaza ca sefii companiei de stat au actionat…

- ”Pe ultima suta de metri, Gabriela Firea nu se dezminte: dezinformeaza si minte in continuare opinia publica pentru a ascunde neputinta de a gestiona termoficarea din Bucuresti si dezastrul pe care l-a definitivat in timpul mandatului sau. (...) Dorim sa precizam inca de la inceput ca orice forma de…

- Elcen furnizeaza agentul termic la parametri optimi de funcționare conform solicitarilor Termoenergetica, anunța compania, care raspunde astfel afirmațiilor Gabrielei Firea, care a declarat luni ca in perioada de campanie și precampanie Guvernul a oprit intenționat apa calda.Elcen spune ca…

- Gabriela Firea dezinformeaza si minte in continuare opinia publica pentru a ascunde neputinta de a gestiona termoficarea din Bucuresti si dezastrul pe care l-a definitivat in timpul mandatului sau, sustin reprezentantii Elcen, intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Punctul de vedere al Elcen vine…

- ELCEN o acuza pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei care a pierdut alegerile pentru un nou mandat, ca „dezinformeaza” și „minte pentru a ascunde neputința de a gestiona termoficarea din București și dezastrul pe care l-a definitivat in timpul mandatului sau”.

- Gabriela Firea a anuntat ca intentioneaza sa se adreseze Parchetului, pentru ca - spune ea - este clar ca alegerile locale din Bucuresti nu au fost corecte si legale, fiind si probe in acest sens, relateaza News.ro. „Eu am spus ca aceste alegeri daca vor fi castigate nu vor fi prin cinste, corectitudine…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi nu s-a alaturat coechipierilor sai de la FC Barcelona, prezenti, duminica, la recoltarea probelor pentru testele PCR de depistare a noului coronavirus, informeaza presa spaniola.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari: danseaza…