- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si la adresa ministrului de Interne Carmen Dan, anuntand ca se astepta ca seful partidului sa ii retraga sprijinul ministrului, stiind ca Romania nu e vazuta bine de Comisia Europeana. Aceasta a mai adaugat…

- "Am ințeles ca scrisoarea se cheama «S.O.S PSD» și, imediat, foarte ingrijorat, m-am intrebat daca dna Andronescu este pe mare, pentru ca altminteri cred ca erau niște formule mai bune de a comunica aceste ganduri in cadrul PSD, discutand cu colegii aceste aspecte, propunandu-le ceva acelora cu care…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat, marți, intensificarea masurilor de combatere a țanțarilor, declarand ca aceste insecte se inmulțesc in actualele condiții meteorologice cu foarte multe ploi.Citește și: Victor Ponta lanseaza NUCLEARA: Liviu Dragnea și-a NEGOCIAT fuga din țara…

- Povestea celebrei masini M…E PSD pare a lua sfarsit, dupa ce purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia, citat de realitatea.net, a declarat ca numarul de inmatriculare va fi retras si de autoritatile suedeze, dupa ce acestea din urma au aflat semnificatia in limba romana. Acesta a mai…

- The New York Times scrie despre modificarile la Codul Penal privind abuzul in serviciu, remarcand ca au fost contestate puternic, inclusiv de Comisia Europeana si ca ele afecteaza cazurile unor politicieni importanti, printre care si Liviu Dragnea. Autorul articolului, Kit Gillet, noteaza ca noile modificari…

- Președintele României, Klaus Iohannis, a lasant, sâmbata, un atac fara precedent la adresa PSD și la liderul partidului, Liviu Dragnea, spunând despre social-democrați ca ”ar trebui sa se teama de români”. "Mi s-a parut ca scena politica româneasca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Cluj, ca, prin numarul mare de cazuri instrumentate de DNA, in special pentru abuz in serviciu, Romania a ajuns sa fie considerata tara cea mai corupta din Europa. Citește și: Intalnire DECISIVA intre Liviu Dragnea și Tariceanu:…

- Gabriela Firea recunoaște ca a greșit, in cazul Simonei Halep, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru RFI Romania . Astfel, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut ca a greșit alegand sa-i inmaneze Simonei Halep cheia orașului și diploma de excelența in timpul manifestației…