- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea cere Guvernului sa renuțe a ideea potrivit careia elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa: „O astfel de abordare e profund discriminatorie și incalca dreptul fundamental la educație”.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca școlile se vor inchide doar in momentul in care indicele de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori. Profesorii care refuza vaccinarea vor fi testați la fiecare 72 de ore, iar cei care refuza și testarea vor fi suspendați. ”Școlile…

- Saptamana trecuta, mi-a atras atenția, printre altele, planul noii guvernari de „curațare” rapida a „instituțiilor subordonate Guvernului și Parlamentului”, eliminandu-i pe „funcționari corupți, numiți de regimul anterior”. O asemenea intenție se conține in discursul programatic al liderului PAS,…