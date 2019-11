Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a atenționat-o pe Gabriela Firea, dupa ce a prezentat-o in cadrul unui eveniment drept premierul Romaniei, subliniind ca este fost prim ministru, pentru a „nu intra in trepidații” Ludovic Orban.Gabriela Firea a avut o intalnire, miercuri, la Depoul Dudesti, cu reprezentanți…

- PSD lanseaza un nou atac la adresa PNL si acuza viitorul Guvern ca va stopa cresterea salariului minim. "Programul PNL spune ca PSD a marit "exagerat" salariul minim, deși era o masura dreapta și fireasca! Este clar ca nu vor mai implementa creșterea salariului minim pe care romanii o merita,…

- Un moment inedit a avut loc la Gala Ligii Aleșilor Locali ai PNL. Amfitrion al evenimentului, Gheorghe Flutur, l-a botezat pe deputatul PNL, Florin Roman, cel pe care l-a botezat ”Cristian Roman”.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa…

- "Ca si in noiembrie 2015 (Guvernul Ciolos), Guvernul Orban o sa treaca cu voturile celor de la PSD - toti cei care sustin PNL, cei care detesta social-democratia si alegatorii de stanga vor fi fericiti / zgomotul celor care striga cu toata puterea sa se ridice de pe scaune Dancila si gasca ei (foarte…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni joi, la ora 13,00, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. In jurul orei 16,00, premierul desemnat, Ludovic Orban, va depune aceste documente la Parlament. Potrivit unor surse liberale, inainte…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Candidatura Rovanei Plumb la postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa de Comisia Juridica a Parlamentului European., anunta europarlamentarul Siegfried Muresan. Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european…

- Liberalii au ținut sa spulbere orice dubiu al opoziției, la Școala de Vara a Tineretului Liberal. Liderul TNL, Mara Mareș, l-a introdus pe Ludovic Orban in scena sub titulatura de ”viitor premier al Romaniei”.La eveniment este și președintele Klaus Iohannis, cel care a aplaudat prezentarea…