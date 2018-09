Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca presedintele CE Jean-Claude Juncker si comisarii europeni si sunt ingrijorati pentru situatia din Romania si pentru ceea ce s-a intamplat in 10 august, relateaza News.ro. Ea a afirmat ca, in contextul in care a transmis ingrijorarile de la Bruxelles si faptul ca in 18 septembrie presedintele CE va transmite un mesaj in acest sens, a spus in sedinta PSD ca pentru violentele din Piata…