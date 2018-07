Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, face bilanțul investițiilor din cursul celor doi ani de mandat. Firea susține ca administrația capitalei a alocat bugete importante pentru investiții in domeniul sanatații."Un alt domeniu prioritar al mandatului meu este Sanatatea, pentru care in ultimii…

- Polițiștii din Giurgiu au efectuat, astazi, 24 de percheziții la persoane banuite ca ar fi fraudat sistemului asigurarilor de sanatate, decontand servicii de ingrijiri medicale la domiciliul unor pacienți cu documente false, anunța IGPR.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca municipalitatea nu are inca in plan instituirea unei taxe de mediu pentru zona centrala a orasului, fiind de parere ca, desi aceasta taxa s-ar impune, Bucurestiul nu este inca pregatit. Firea a adaugat ca, pentru compensarea lipsei acestei taxe, Primaria…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, marti, la Guvern, la lansarea Campaniei Nationale „Informare acasa! Siguranta in lume!”, destinata romanilor din afara granitelor, ea spunand ca daca acestia vad ca, desi sunt investitii, facem scoli, strazi, spitale, e permanent o tensiune in societate,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, reacționeaza dupa atacurile liberalilor. Ea ii numește pe liberali ”niște pitici politici”, care au un tupeu inimaginabil pentru ca au facut praf Capitala in ultimii ani, iar acum ei susțin ca au soluții.”Am observat ca mai mulți domni, care se vad de stat,…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, astazi, cu manageri de spitale pentru discutii pe tema problemelor legate de salariile angajatilor din sanatate. Intalnirea este programata la ora 13:00, la Palatul Victoria. La inceputul sedintei de Guvern de saptamana trecuta, premierul…

- Guvernul a anuntat oficial programul premierului Viorica Dancila de luni, 23 aprilie. Prim-ministrul are o intalnire cruciala de la ora 13.00 cu managerii de spitale, pe tema salariilor din sistemul de sanatate. Discutiile dintre premier si managerii de spitale vin in contextul in care Federatia…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit luni, la sediul Municipalitatii, cu fostul mare international Ionut Lupescu, cu care a discutat despre o serie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sportive din Capitala. Primarul General, Gabriela Firea: "Forurile sportive din Romania au nevoie…