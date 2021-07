Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar general al Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, il critica din nou pe Nicușor Dan, actualul edil al Bucureștilor, de aceasta data pe tema transportului public. Reacția senatoarei PSD vine dupa ce zilele trecute s-a aflat ca, de la 1 august, vor crește tarifele pentru transportul…

- Peste 1.000 de blocuri din Capitala nu au apa calda, intrucat se fac revizii, a informat, vineri, directorul general al Termoenergetica Bucuresti SA, Claudiu Cretu, arata Agerpres. "Peste 1.000 de blocuri nu au apa calda, sunt revizii, reparatii pe intreg palierul, sistemul are pierderi foarte…

- In sezonul rece 2021/2022, in municipiul Suceava se va asigura furnizarea incalzirii și apei calde in sistem centralizat. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa discuțiile purtate astazi dimineața cu membrii Comitetului Director al „Bioenergy” și „Thermonet”. ”Bioenergy” este producatorul de…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a semnat azi legea care conține oprirea furnizarii de agent termic in perioada sezonului rece. Ce se va intampla cu apa calda și caldura la iarna Astfel ca producatorii/furnizorii agentului termic vor avea obligația sa asigure furnizarea agentului termic potrivit…

- Infiintarea SACET, companie care va prelua atributiile Termoenergetica - companie care a cumulat deja datorii de 420 de milioane de lei - este vitala pentru caldura si apa calda a bucurestenilor, administratorul judiciar al ELCEN anuntand ca a demarat deja procedurile.

- Gabriela Firea, senator PDS, critica numirea lui Dragoș Constantin in funcția de șef al CET Grivița. Aceasta dezvaluie ca noul administrator este licenția in pictura și este consilierul personal al lui Clotilde Armand.

- Comisia Europeana anunța ca a aprobat o investiție de 216 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de termoficare din Capitala. Intre timp, bucureștenii se plang ca de la inceputului lunii mai primesc apa calda „cu porția”, o ora pe zi sau chiar o data la cateva zile.

- Mulți bucureșteni au ramas din nou fara apa calda, in urma unei avarii aparute dupa trecerea de la sistemul de iarna la cel de vara. Cei mai afectați sunt locuitorii din sectoarele 4 și 5.