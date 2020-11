Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, le-a solicitat, vineri, premierului și președintelui sa nu blocheze legea prin care se redeschid piețele amenajate in spațiu inchis prin contestarea ei la Curtea...

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, le-a cerut vineri premierului si presedintelui sa nu blocheze legea prin care se redeschid pietele amenajate in spatiu inchis prin contestarea ei la Curtea Constitutionala sau prin retrimiterea la reexaminare. "Pietele sunt inca inchise. Producatorii agricoli…

- Jandarmii argeșeni au intervenit in weekend pentru oprirea unui botez intr-un restaurant din localitatea Bascov. Organizatorii au fost sancționați cu o amenda de 3.000 de lei. De asemenea au mai fost aplicate alte 87 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 24.950 lei pentru incalcarea…

- „Pentru personalul din structura Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, care ocupa functii si isi desfasoara activitatea in conditii ce impun acordarea sporurilor specifice, stabilite potrivit prezentei legi, personal care nu…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat si emis, din 30 iulie, un numar de 47 de reglementari, adoptate prin 38 de ordine, in procesul revizuirii legislatiei secundare in urma intrarii in vigoare, in aceasi data, a Legii nr.155/2020 pentru modificarea si completarea…

- Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiata sesizarea Avocatului Poporului, impotriva legii carantinarii si a decis ca atat internarea obligatorie a pacienților infectați cu o boala contagioasa, cat și detașarea obligatorie a medicilor sunt constituționale. Decizia este definitiva și general obligatorie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 18 noiembrie, pronuntarea pe sesizarea asupra Legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Sesizarea a fost transmisa Curtii Constitutionale de parlamentari de la PNL.Pe 6 mai, plenul Camerei Deputatilor…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat ca PSD, pe care il considera "cel mai corupt partid", primeste inca "un cadou", acela de a putea decide cand vor avea loc alegerile parlamentare.Aprecierile vin in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarile…