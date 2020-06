Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a lansat, luni seara, un atac fara precedent la adresa DSP București, dupa ce angajații direcției au intrat, in forța, ”noaptea ca mafioții”, peste medicii de la Spitalul Clinic de Urgența Colentina. Primarul General al Bucureștiul a facut dezvaluiri șocante despre cum s-a facut, in…

- Gabriela Firea are in plan sa testeze bucurestenii pentru coronavirus in cadrul a doua proiecte diferite, unul care foloseste teste Real-Time PCR, iar altul cu teste rapide de "anticorpi" pe care l-a pregatit din luna marie, dar pe care Ministerul Sanatatii nu si l-a asumat la momentul respectiv.…

- „E un regret ca nu s-a putut accepta proiectul Oxigen. Proiectul a fost retras, am renunțat el. Daca vreodata populația il va accepta, probabil va fi altcineva care il va implementa. Va dați seama ca eu acum nu mai am curaj sa vin cu astfel de propuneri, dupa ce posibilii mei contracandidați la primarie…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a transmis sambata, un mesaj video pe pagina sa de Facebook in care le cere tuturor oamenilor sa ramana acasa, oricat de greu ar fi in aceasta perioada, pentru a nu fi compromis acest sacrifiu de o luna de zile. Ea spune ca mai bine oamenii sunt plictisiti,…

- Aflata la geamul locuinței unde se afla in izolare, Oliva a avut o singura dorința."Am nevoie de mai multa bere", a fost mesajul care a facut rapid inconjurul internetului. Citeste si: Bilant coronavirus SUA: 1.514 noi decese provocate de coronavirus in 24 de ore Fotografia…

- Primaria Capitalei a revenit asupra deciziei de a nu mai plati stimulentul pentru persoanele cu dizabilitati, de 500 de lei. Intr-o postare pe Facebook ,primarul Gabriela Firea anunta ca "deși sunt vremuri de criza, toate stimulentele pentru sanatate și sociale vor fi platite". Firea ii acuza pe cei…

- Fost ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu a reactionat dupa ce primarul Gabriela Firea a anuntat ca bucurestenii vor fi testati in masa pentru noul coronavirus, avand prioritate persoanele de peste 65 de ani. "Am citit cu intarziere in seara asta știrile:…