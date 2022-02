Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta ca toate taberele pentru tineret din judetele de la granita cu Ucraina si Republica Moldova sunt pregatite pentru a primi refugiati. In total, sunt disponibile peste 600 de locuri, in sapte centre. “Avem pregatite pentru cazarea refugiatilor toate taberele pentru tineret din judetele de la granita cu Ucraina si Republica Moldova. Peste 600 de locuri sunt disponibile in sapte centre de agrement. Am facut impreuna cu Izabella Kacso-Doboly, secretar de stat pe probleme de tineret in Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, un recensamant…