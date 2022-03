Stiri pe aceeasi tema

- Popescu a enumerat ca variante de sporire a propriilor rezerve cresterea capacitatilor de stocare si explorarea unor rute alternative de aprovizionare. In acest sens, ministrul Energiei a precizat ca Romania sustine parteneriatul strategic dintre UE si Azerbaidjan, precum si operationalizarea Coridorului…

- Bombardarea Ucrainei de catre Rusia a provocat victime, panica și extrem de multa frica in randul oamenilor, care acum fug din calea razboiului unde vad cu ochii. Mii de familii și-au pus cateva haine in valize și au decis sa paraseasca țara pentru locuri precum Polonia, Republica Moldova sau Romania.…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, sambata, ca au fost pregatite pentru cazarea refugiaților din Ucraina toate taberele pentru tineret din județele de la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Peste 600 de locuri sunt disponibile in șapte centre de agrement. “Ucrainenii care vin in Romania…

- Impresarul moldovean Arcadie Zaporojanu a declarat, pentru Gazeta Sporturilor , ca se afla in mașina cu Mircea Lucescu, antrenorul echipei de fotbal Dinamo Kiev, in drum spre Romania, dupa ce au plecat din Kiev. „Am iesit din Kiev si mergem, e totul bine. Nea Mircea e cu noi, normal. Nu o luam spre…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca este imposibil ca Romania sa fie abandonata de aliații americani, in contextul situatiei din Ucraina, țara noastra fiind „una dintre cele mai importante tari din NATO”. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat sambata ca “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment”, dar a precizat ca tara “trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”. “Romania nu va intra in niciun razboi in acest moment. Romania…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anuntat sambata, la Digi24, ca Romania „trebuie sa fie pregatita pentru consecintele unui posibil conflict de la granita Ucrainei”, iar autoritatile se pregatesc pentru un val de refugiati ucraineni, informeaza Agerpres . „Romania nu va intra in niciun razboi…

- Deputatul iesean Silviu Macovei, vicelider al parlamentarilor PSD din Camera Deputatilor se arata foarte ingrijorat de lipsa dezbaterii din spatiul public romanesc a riscurilor pe care le are Romania in cazul escaladarii conflictului militar din Ucraina. Silviu Macovei aduce in atentie nu doar componenta…