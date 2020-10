Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general in exercitiu, Gabriela Firea, considera ca alegerile locale din 27 septembrie au fost castigate "prin frauda, masluire, viciere", precizand ca va merge "mai departe" in Justitie. "O imbratisare, o floare si mii de multumiri celor 250 de mii de bucuresteni care m-au votat! Va voi purta…

- Candidatul PSD, Gabriela Firea, considera ca alegerile locale din 27 septembrie au fost castigate "prin frauda, masluire, viciere". Gabriela Firea precizeaza ca va merge "mai departe" in Justitie."Ei, cu toate institutiile statului de partea lor, cu toate butoanele vizibile si invizibile. Eu, cu oamenii…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri ca i se pare "comic" ca Gabriela Firea sa vorbeasca despre fraude in Bucuresti, subliniind ca, in contextul in care exista o diferenta mare in privinta numarului de voturi, nu se pune problema renumararii acestora. "Mi se pare comic…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in continuare centura ocolitoare a Bucurestiului este "o himera", iar constructorul turc ar sustine ca CNAIR nu i-a dat front de lucru.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marti seara, ca intentioneaza sa aiba o discutie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sa sprijine toate activitatile necesare pentru darea in trafic cu calatori a Magistralei de metrou M5, anunța AGERPRES."Am de gand sa am o…

- Primarul comunei Naruja, Grigore Mihaeș, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile de asfaltare a drumului comunal din Poiana Stroii. Acesta a amintit ca a reușit sa finalizeze și lucrarile de reabilitare a școlilor din localitate. „Am reușit sa asfaltam și in Poiana Stroii, administrația comunei noastre…

- BUCOSNITA – Primarul comunei, Vichente Suru, ne-a spus ca, in momentul de fata, la nivelul comunei se deruleaza patru proiecte importante! Este vorba despre reabilitarea DJ 608C Bucosnita – Petrosnita, modernizarea drumurilor comunale si a strazilor din localitate, proiect finantat din fonduri europene,…

- Romania a anunțat un nou bilanț cu cifre record de infectare pentru ultimele 24 de ore! 889 de romani s-au infectat, din aproape 19.000 de teste. In premiera, Bucureștiul a urcat pe primul loc in topul național cu cele mai multe cazuri de coronavirus oficial raportate.„Bucureștiul nu este…