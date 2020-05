Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei a recunoscut ca au existat discutii pentru o posibila alianta inainte de pandemia de coronavirus. "Am avut inainte de pandemie legate de perspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart. Pandemia a oprit aceste…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a vorbit la B1 TV, despre o posibila alianța pe care ar face-o la alegerile locale cu Pro Romania și ALDE."Am avut inainte de pandemie legate d eperspectiva unor alianțe electorale. Avem puncte comune, sunt firește și cateva puncte care ne despart.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este normal sa existe concurenta intr-un partid mare inaintea unor alegeri interne, dar sustine ca nu exista tensiuni in interiorul PSD. Intrebat, insa, daca considera ca sunt oameni care ar trebui sa faca un pas in spate, Ciolacu a afirmat:…

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca "exista premise" ca alegerile locale sa aiba loc in luna septembrie, iar cele parlamentare in decembrie. "Daca vom incheia situatia aceasta (criza generata de pandemia cu noul coronavirus - n.r.) pe 15 mai, asa cum recomanda si UE, si apoi vom…

- Presedintele interimar al PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a anuntat sambata ca aproximativ 600 de membri ai ALDE din judet, inclusiv deputatul Toma Petcu, s-au alaturat liberalilor, apreciind ca este vorba despre "nasterea unui proiect politic...

- "Eu doresc o reintregire a stangii. Am declarat acest lucru, am facut anumiti pasi, am dat o decizie in interiorul partidului - pentru prima oara fiecare organizatie judeteana decide ce aliante face. Sunt multe organizatii judetene care doresc o alianta cu Pro Romania, am luat act si de anumite declaratii…