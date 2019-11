Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea l-a provocat pe Ludovic Orban la o dezbatere publica pe teme administrative. „Il provoc public pe domnul premier Orban pentru ca vrea sa ne demonstreze ca le știe pe toate. De regula cei care vor asta sunt superficiali și nu știu nimic, sunt adevarate calamitați la locul de…

- Ludovic Orban a precizat, dupa o vizita la sediul MAI, ca in 8 județe și municipiul București, in anumite secții, nu au ajuns toate materialele necesare pentru alegerile prezidențiale.Premierul a dat asigurari ca nu vor fi probleme și ca toate secțiile vor fi deschise la timp. ”Lucrurile…

- Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic Orban si ca nu a discutat cu acesta dupa nominalizarea lui de catre presedintele Romaniei. "Mai este un aspect si vreau sa fiu foarte clar asupra lui: acest guvern, si asa am inteles…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca nu intelege de ce Mircea Diaconu este mai valoros din punct de vedere tactic decat Calin Popescu Tariceanu si nu intelege de ce liderul ALDE nu mai candideaza la alegerile prezidentiale. Firea spune ca il stimeaza pe Mircea…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat miercuri introducerea in dezbatere publica a unui proiect care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, dar nu sunt inmatriculate in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov. Mai precis, potrivit primarului Gabriela…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate,…