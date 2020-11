Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea spune ca ministrul de Finanțe, Florin Cițu, minte in privința revenirii economice a țarii noastre. ”Va mai amintiti de Cițu? Cel care ne-a indatorat tara, astfel incat...

- Criza economica are efecte mult mai blande in Romania fața de alte țari europene, a transmis astazi ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Conform acestuia, este vorba de un procent de trei ori mai mic al datoriei publice. Cat privește deficitul, exista o explicație: greaua moștenire a trecutului. Intr-o…

- Florin Citu, minstrul Finantelor, acorda joi un interviu in cadrul emisiunii Morning Glory cu Razvan Exarhu de la Rock FM. Principalele declaratii ale lui Florin Citu Dorm in medie 5-6 ore. E mai bine ca in primavara, dar acum e mai bine Ma duc si ma testez. Da, astazi ma testez. Despre plata…

- "Ministrul Citu a anuntat azi ca a gasit (inventat) nu stiu ce nereguli la Primaria Capitalei. De aproape un an se chinuie, saracul! Nu a gasit nimic! S-au fortat 10 luni sa gaseasca ceva, orice, si nu au reusit, pentru ca nu aveau ce sa identifice negativ. Si au plecat asa cum au venit. Cei trei…

- Firea a mentionat ca 400 de pacienti internati la ATI au fost salvati prin proiectul propus de aceasta si votat de Consiliul General, care prevede acordarea unui stimulent financiar de 1.000 de euro persoanelor care doneaza plasma. Aceasta a tinut sa precizeze ca acest program trebuie sa continue.…

- "In primul rand acele proiecte care sunt ilegale vor inceta. Proiectul privind stimulentul pentru donarea de plasma este ilegal, pentru ca si in Romania si in Uniunea Europeana, sa-i stimulezi financiar pe cei care doneaza sange este ilegal. De ce este aceasta politica? Pentru ca incurajezi…

- Florin Citu a fost prezent, luni, la evenimentul “Romania emergenta”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti. “Cred ca am trecut foarte usor in societate peste ceea ce inseamna sa intri in indicele FTSE Russell. Echivaleaza cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana pentru ca atunci am avut dintr-o data…

- Romania va incheia anul 2020 cu un deficit mai mic decat tarile Uniunii Europene si va fi tara care va evita recesiunea tehnica, a afirmat miercuri seara ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, in context, ca nu mai "vede" o iesire pe pietele internationale pentru ca s-a reusit finantarea…