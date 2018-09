Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Drganea, au ajuns din nou la cutite, au confirmat surse politice pentru „Adevarul“. Motivul? Mitingul diasporei, soldat cu o ancheta a Parchetului Militar. Firea ii reproseaza lui Dragnea ca vrea sa o scoata tap ispasitor pentru violentele din…

- Stimata Viorica, doamna Dancila, faceti o confuzie. Cetatenii din Piata Victoriei nu au atacat Guvernul, ei aparau Antipa. De dumneavoastra, de Dragnea si de Firea, de Norica si de Pop, de toti aia care va enervati cand vi se spune sa puneti un i in plus la copiii in care ati dat cu gaze - scrie Dan…

- PNL va depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor actori politici si guvernamentali care au fost implicati in "lantul decizional care a dus la reprimarea brutala a manifestatiilor" din Piata Victoriei,…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca este indignat “de modul mizerabil si criminal” in care romanii participanti la mitingul din Piata Victoriei sunt tratati de Guvernul lor. “M-am uitat cu oroare la ce s-a intamplat azi in Tara / si ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani…

- Mai multi membri ai Asociatiei "Evolutie in Institutie" , dar si protestatari si jurnalisti, au depus, la inceputul acestei saptamani, o plangere la CNCD impotriva mai multor institutii si a sefilor acestora, printre care presedintii...

- Natalie Ester, actrita la Teatrul Evreiesc de Stat, a fost prezenta sambata seara, in Piata Victoriei, dupa ce mitingul PSD s-a terminat. Ea a fost foarte afectata de peisajul lasat in urma de simpatizantii partidului. Intr-o transmisiune live facut din Piata Victoriei de Rezistenta TV, actrita Natalie…

