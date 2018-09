Firea, atac dur la Dragnea: A lansat o campanie de defăimare a mea, cu acuzații diabolice Firea a spus, in context, ca nu s-a opus niciodata unui proiect de lege, fie despre grațiere sau amnistie, daca acesta era legal. In context, ea a facut un apel catre colegii de partid sa ințeleaga ca ”orice invenție juridica ne va duce pe toți in haos” și sa solicite legalitate. ”Mi s-a adus o acuzație pe care aș vrea sa o numesc diabolica. S-a transmis catre colegi, catre romani, catre mediul de afaceri, catre exteriorul și interiorul țarii și anume ca primarul nu are nicio problema, ca totul este roz in București, se și vede, dar este purtatorul de cuvant al celor care se opun grațierii și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

